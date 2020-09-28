Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабную наступательную операцию в долинах рек Аракс и Матагис-Талыш в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает в Facebook представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он заверил, что армия обороны Арцаха успешно противостоит всем нападениям и атакам, "нанося значительные потери личному составу и технике противника".

Уже уничтожены 22 танка и 10 единиц другой бронетехники вооруженных сил Азербайджана.

"Ликвидированы свыше 370 военных. У них большое количество раненых. Согласно полученной информации, число раненых, чье состояние оценивается как средней тяжести, составляет 35%", - написал представитель минобороны Армении.

Напомним, новый виток эскалации старого конфликта в Нагорном Карабахе начался в воскресенье, 27 сентября.

Как писала "Страна", в понедельник парламент Армении принял заявление о ситуации в регионе.