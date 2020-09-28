В Бразилии выпустили в оборот новую купюру, номиналом в 200 реалов. Центральный банк страны ввел в ее обращение в начале сентября.

Об этом информирует Национальный банк Украины.

Так, на лицевой стороне изображена скульптурная фигура республики. На обороте - гривистый волк. Преобладающий цвет нового денежного знака является светло-коричневый. Тираж банкноты составит 20 миллионов экземпляров, она выполнена на бумажной основе.

Напомним, Национальный банк Украины выпустит памятную монету "Славный город Запорожье" номиналом в пять гривен. Она появится в обороте 29 сентября. Тираж монеты составит 35 тыс. штук.

Также мы показывали сувенирную 1000-гривневую украинскую серебряную купюру. Банкнота изготовлена из серебра 999,9 пробы, в чистоте - не менее 124,4 г размером 133х66х1,35 мм. Тираж составил 300 штук.