На текущей пленарной неделе депутаты Верховной Рады рассмотрят несколько важных законопроектов. Среди них два законопроекта, в которых предлагается расширить использование языков национальных меньшинств в системе образования.

Расписание заседаний парламента опубликовано на его официальном сайте.

"Языковые" законопроекты под номерами 3077 и 3077-1 стоят в повестке дня на среду. Их соавторами являются три депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "слуга народа" Максим Бужанский.

Законопроект 3077 подали представители фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич и Василий Нимченко. В этом документе депутаты предлагают внести изменения в ст.7 закона об образовании. В частности в п. 1 ст. 7 закона говорится, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Его предложено дополнить предложением: "А также региональный язык или язык меньшинства, если учебные заведения расположены на территориях, на которых распространен региональный язык или язык меньшинства и по решению соответствующего местного совета применяются меры, направленные на использование региональных языков или языков меньшинств".

Депутаты предлагают изъять из закона норму о том, что национальные меньшинства могут обучаться на родном языке в отдельных классах или группах. Вместо нее они хотят прописать, что государство гарантирует каждому гражданину Украины право на получение образования на всех уровнях (включая высшее) на языке национального меньшинства в государственных и коммунальных учебных заведениях, если они расположены на территории, где распространен язык меньшинства.

В пояснительной записке депутаты напомнили, что некоторые нормы действующего закона об образовании являются дискриминационными и противоречат Конституции Украины. Они также отметили, что закон критиковали в Венгрии и Румынии.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту языковых прав национальных меньшинств, позволит снять напряжение в обществе, которое вызвало принятие закона", – говорится в пояснительной записке к документу.

Соавторами альтернативного законопроекта 3077-1 стали Бужанский и народный депутат от "Оппоплатформы" Олег Волошин. В этом документе также предлагается внести изменения в ст. 7 закона об образовании. В частности, в п. 1 ст. 7 закона предлагается прописать, что государство гарантирует каждому гражданину Украины право на получение образования на государственном языке, а также на обучение (и в школах, и в ВУЗах) на языках коренных народов или национальных меньшинств.

П. 3 ст. 7, где говорится, что государство способствует изучению в государственных и коммунальных учебных заведениях языков международного общения, прежде всего английского языка, депутаты предлагают дополнить "и русского языка".

В пояснительной записке к документу говорится, что благодаря его принятию Украина сможет выполнить рекомендации Венецианской комиссии, а также обеспечить права всех национальных меньшинств в Украине.

Кроме упомянутых проектов, Рада собирается рассмотреть изменения в Госбюджет текущего года, внесение изменений в Избирательный кодекс относительно особенностей организации выборов в период действия карантина, правовое урегулирование дистанционной работы, доработать закон о бэби-боксах и ряд других инициатив.

Ранее "Страна" сообщала, что 28 сентября комитет Рады не поддержал рост максимального платежа без идентификации с 5 до 25 тысяч грн.

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