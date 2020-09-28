Размер средней заработной платы штатных работников в августе уменьшился на 358 гривен (3%) - с 11 804 до 11 446 грн, по сравнению с июлем.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2020 составила 11 446 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (4 723 грн). По сравнению с июлем размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 3,0 %, а за последние 12 месяцев (относительно августа 2019) увеличился на 8,6% ", - сообщили в Госстате.

Статведомство добавило, что реальная же заработная плата в августе 2020 по сравнению с июлем 2020 уменьшилась на 2,8%, а относительно августа 2019 выросла на 6%.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, задолженность по выплате заработной платы в Украине к 1 сентября составила 3,421 миллиарда гривен. По данным Госслужбы статистики, в августе долг вырос на 0,6%.

Также мы писали, что, согласно проекту бюджета на 2021 год, в два этапа повысится минималка: с 1 января до 6 тысяч, с 1 июля - до 6,5 тысяч.