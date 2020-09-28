В ГБР полным ходом ведут досудебное расследование. Фото: Facebook/ dbr.gov.ua

В Государственном бюро расследовании рассказали, какие следственные действия провели в рамках изучения обстоятельств крушения под Чугуевом военного самолета Ан-26.

Краткий отчет появился в Фейсбук ГБР.

В ведомстве напомнили, что начали расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).

К 28 сентября следователи:

  • осмотрели место происшествия, нашли много вещественных доказательств и два бортовых самописца (черные ящики);
  • при участии судебно-медицинских экспертов осмотрели останки 25 погибших;
  • назначили 26 судебно-медицинских экспертиз;
  • изъяли образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;
  • в военной части провели выемку документов по организации и проведению полетов;
  • получили информацию и документы от Украинского гидрометцентра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, предприятия "Антонов", командования Воздушных сил ВСУ;
  • допросили в качестве свидетелей более 40 человек;
  • обеспечили отбор биологических образцов для дальнейшего проведения ДНК-экспертизы у 18 родственников погибших курсантов и семерых родственников членов экипажа;
  • назначили 25 генетико-молекулярных экспертиз;
  • истребовали документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались на самолете;
  • подали семь ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего обеспечения проведения генетико-молекулярных экспертиз.

Сейчас следователи принимают меры, чтобы поскорее вернуть тела погибших их родственникам.

Ход расследования находится на особом контроле руководства ГБР.

Скриншот из Фейсбук ГБР

Ранее "Страна" сообщала о начале расшифровки бортовых самописцев рухнувшего самолета.

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