В Государственном бюро расследовании рассказали, какие следственные действия провели в рамках изучения обстоятельств крушения под Чугуевом военного самолета Ан-26.

Краткий отчет появился в Фейсбук ГБР.

В ведомстве напомнили, что начали расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).

К 28 сентября следователи:

осмотрели место происшествия, нашли много вещественных доказательств и два бортовых самописца (черные ящики);

при участии судебно-медицинских экспертов осмотрели останки 25 погибших;

назначили 26 судебно-медицинских экспертиз;

изъяли образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;

в военной части провели выемку документов по организации и проведению полетов;

получили информацию и документы от Украинского гидрометцентра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, предприятия "Антонов", командования Воздушных сил ВСУ;

допросили в качестве свидетелей более 40 человек;

обеспечили отбор биологических образцов для дальнейшего проведения ДНК-экспертизы у 18 родственников погибших курсантов и семерых родственников членов экипажа;

назначили 25 генетико-молекулярных экспертиз;

истребовали документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались на самолете;

подали семь ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего обеспечения проведения генетико-молекулярных экспертиз.

Сейчас следователи принимают меры, чтобы поскорее вернуть тела погибших их родственникам.

Ход расследования находится на особом контроле руководства ГБР.

Ранее "Страна" сообщала о начале расшифровки бортовых самописцев рухнувшего самолета.

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