Изъяли документы, назначили экспертизы. В ГБР отчитались, что сделали для расследования крушения Ан-26
В Государственном бюро расследовании рассказали, какие следственные действия провели в рамках изучения обстоятельств крушения под Чугуевом военного самолета Ан-26.
Краткий отчет появился в Фейсбук ГБР.
В ведомстве напомнили, что начали расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).
К 28 сентября следователи:
- осмотрели место происшествия, нашли много вещественных доказательств и два бортовых самописца (черные ящики);
- при участии судебно-медицинских экспертов осмотрели останки 25 погибших;
- назначили 26 судебно-медицинских экспертиз;
- изъяли образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;
- в военной части провели выемку документов по организации и проведению полетов;
- получили информацию и документы от Украинского гидрометцентра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, предприятия "Антонов", командования Воздушных сил ВСУ;
- допросили в качестве свидетелей более 40 человек;
- обеспечили отбор биологических образцов для дальнейшего проведения ДНК-экспертизы у 18 родственников погибших курсантов и семерых родственников членов экипажа;
- назначили 25 генетико-молекулярных экспертиз;
- истребовали документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались на самолете;
- подали семь ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего обеспечения проведения генетико-молекулярных экспертиз.
Сейчас следователи принимают меры, чтобы поскорее вернуть тела погибших их родственникам.
Ход расследования находится на особом контроле руководства ГБР.
Ранее "Страна" сообщала о начале расшифровки бортовых самописцев рухнувшего самолета.
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