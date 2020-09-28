Правоохранители Киевской области задержали вооруженного бандита на месте совершения разбойного нападения на предпринимателя. Также установлен его сообщник. Оба родом с Ближнего Востока.

Об этом сообщается в Фейсбук полиции Киевской области.

На днях на жителя одного из сел Обуховского района напали неизвестные с оружием. Злоумышленники поджидали бизнесмена на дороге, сделав вид, что ремонтируют автомобиль. Когда мужчина предложил им помощь, они выстрелили в него. К счастью, пуля попала в машину. Нападавшие похитили у потерпевшего большую сумму денег и скрылись в неизвестном направлении.

Разоблачили воров оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевщины совместно с работниками Обуховского отдела полиции и Службы безопасности Украины. Силовую поддержку осуществляли бойцы корда.

Бандитами оказались 37-летний киевлянин, который уже имел проблемы с законом за преступления, в том числе за убийство, и его подельник. Обоих подозревают в совершении разбойных нападений на территории Киевской области.

При проведении обыска машины и квартир злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, кастет, мобильные терминалы, банковские карточки, пакеты с деньгами, а также пластиковую маску Гая Фокса.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Проверяются причастность подозреваемых к совершению других подобных преступлений.

В прошлом году "Страна" писала о задержании нападавших на предпринимателя троих грузин, двоим из которых президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство.

Мы также сообщали, что сегодня в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в расчленении и убийстве пенсионера.