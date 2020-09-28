В понедельник, 28 сентября, цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в ходе торгов, пытаясь отыграть некоторые потери прошлой недели.

Однако инвесторы все же обеспокоены перспективами спроса на топливо на фоне продолжающегося роста числа случаев заражения коронавирусом по всему миру, включая Испанию, Францию, Великобританию и Германию, пишет "Интерфакс-Украина".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:32 по Киеву в понедельник составляет $42,24 за баррель, что на $0,32 (0,76%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на $0,18 (0,45%) - до $40,43 за баррель.

Ранее в ходе торгов оба контракта дешевели на фоне сохраняющейся неопределенности перспектив спроса при сигналах роста добычи в Ливии.

Потенциал подъема стоимости нефти в четвертом квартале ограничен, поскольку темпы восстановления мировой экономики замедляются из-за возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 и повторного введения отдельных карантинных мер, заявил член правления нефтетрейдера Vitol Крис Бейк на конференции Gulf Intelligence в Дубае.

Тем временем, Ливия увеличила добычу нефти почти втрое - до 250 тыс. баррелей в сутки (б/с) - после снятия блокады с ряда нефтяных месторождений, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, в местных портах собираются суда, которые загружаются нефтью из хранилищ, что освобождает резервные ёмкости в расчете на дальнейший рост добычи.

"Перспективы возобновления ливийского экспорта, скорее всего, сдержат цены на этой неделе до публикации данных о запасах в США", - считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс, которого цитирует S&P Global Platts.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что баланс на нефтяном рынке сейчас достигнут, но министры энергетики стран G20 выступают за необходимость координации своих действий для сбалансирования рынка в случае ухудшения ситуации с падением спроса из-за пандемии. В понедельник и вторник проходит заседание министров энергетики G20.

Ранее "Страна" писала о том, что во Львовской области в промышленных масштабах воровали нефть через врезку в трубопровод "Дружба".

Также мы сообщали, что "Нафтогаз" показал в 2020 году многомиллиардные убытки из-за снижения цен на нефть и газ.