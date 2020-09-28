Украина отменила антидемпинговые меры для российского нитрата аммония. Отметим, что ранее ВТО обязала Украину исполнить решение Органа по разрешению споров ВТО и закупать у России нитрат аммония до 15 сентября.

Об этом пишет агентство РИА "Новости" на своем Telegram-канале, в понедельник, 28 сентября.

"Во исполнение решения Всемирной торговой организации (ВТО) Украина отменила свои антидемпинговые меры против российской аммиачной селитры", - говорится в сообщении.

Напомним, спор между Россией и Украиной в рамках ВТО касался решения украинских властей от 2014 года, когда Киев резко поднял пошлины на российский нитрат аммония - с 11,91 до 36,06 процента. Россия в ответ подала иск в ВТО.

После вынесения решения ОРС Украина запросила 27 месяцев на его исполнение, обосновывая это необходимостью внести изменения в законодательство. Арбитр ВТО отклонил этот запрос и обязал Украину закупать российское сырье до сентября.

Ранее сообщалось, что ВТО отклонила апелляцию Украины по проигранному ранее спору Россия vs Украина об антидемпинговых мерах в отношении импорта нитрата аммония (DS493).

Также мы писали, как Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно будет выходить из Всемирной торговой организации, если негде взять деньги.