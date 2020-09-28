Украина отменила антидемпинговые меры для аммиачной селитры из России по требованию ВТО
Украина отменила антидемпинговые меры для российского нитрата аммония. Отметим, что ранее ВТО обязала Украину исполнить решение Органа по разрешению споров ВТО и закупать у России нитрат аммония до 15 сентября.
Об этом пишет агентство РИА "Новости" на своем Telegram-канале, в понедельник, 28 сентября.
"Во исполнение решения Всемирной торговой организации (ВТО) Украина отменила свои антидемпинговые меры против российской аммиачной селитры", - говорится в сообщении.
Напомним, спор между Россией и Украиной в рамках ВТО касался решения украинских властей от 2014 года, когда Киев резко поднял пошлины на российский нитрат аммония - с 11,91 до 36,06 процента. Россия в ответ подала иск в ВТО.
После вынесения решения ОРС Украина запросила 27 месяцев на его исполнение, обосновывая это необходимостью внести изменения в законодательство. Арбитр ВТО отклонил этот запрос и обязал Украину закупать российское сырье до сентября.
Ранее сообщалось, что ВТО отклонила апелляцию Украины по проигранному ранее спору Россия vs Украина об антидемпинговых мерах в отношении импорта нитрата аммония (DS493).
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