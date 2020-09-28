Пятеро злоумышленников из Херсонской области под видом работников банка выманивали персональные данные граждан Восточной Европы и отправляли им ссылку с "вирусом", после чего благополучно опустошали их банковские карты. Об этом сообщается на сайте Департамента киберполиции Украины.

"Киберполиция установила, что к таким действиям причастны пятеро жителей Херсонской области в возрасте 22-27 лет. Молодые люди разработали вредоносное программное обеспечение, что позволяло им завладевать деньгами с банковских карточек", - сказано в сообщении.

Правонарушители, выдавая себя за сотрудников банка, в телефонных разговорах узнавали реквизиты счетов и другие персональные данные иностранцев, затем присылали им на электронные ящики письма с ссылками на "вирус". Таким образом, злоумышленники получали доступ к банковскому счету.

"Далее деньги пострадавших списывали и обналичивали в Украине. По предварительным подсчетам, от таких действий пострадали около ста человек. Им нанесен ущерб на более чем $20 тысяч", - говорится в сообщении.

Фигурантам объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

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