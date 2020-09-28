Главного подозреваемого в убийстве Шеремета присяжные оставили в СИЗО
Суд присяжных Шевченковского районного суда Киева не удовлетворил ходатайства об изменении меры пресечения подозреваемому в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Его оставили в СИЗО.
Об этом передает корреспондент "Страны".
В ходатайстве адвоката содержалась просьба изменить содержание под стражей на личные обязательства.
"Ходатайство защитника об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удостоверения", - сказано в определении Шевченковского районного суда
Апелляционная жалоба на это решение может быть подана на протяжении семи дней.
Следующее судебное слушание состоится 8 октября в 14:30. Как ожидается, на нем суд заслушает выступления сторон, а также мнения участников процесса о порядке исследования доказательств.
Как сообщала "Страна", сегодняшнее заседание по делу Шеремета началось с определения состав суда, роль которого - заслушать по существу дело по обвинению Антоненко, а также Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста.
Мы также писали, что на суде все подозреваемые по делу Шеремета отказались признать вину.