Суд присяжных Шевченковского районного суда Киева не удовлетворил ходатайства об изменении меры пресечения подозреваемому в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Его оставили в СИЗО.

Об этом передает корреспондент "Страны".

В ходатайстве адвоката содержалась просьба изменить содержание под стражей на личные обязательства.

"Ходатайство защитника об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удостоверения", - сказано в определении Шевченковского районного суда

Апелляционная жалоба на это решение может быть подана на протяжении семи дней.

Следующее судебное слушание состоится 8 октября в 14:30. Как ожидается, на нем суд заслушает выступления сторон, а также мнения участников процесса о порядке исследования доказательств.

Как сообщала "Страна", сегодняшнее заседание по делу Шеремета началось с определения состав суда, роль которого - заслушать по существу дело по обвинению Антоненко, а также Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста.

Мы также писали, что на суде все подозреваемые по делу Шеремета отказались признать вину.