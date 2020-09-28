Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с первым за 20 лет визитом в Литву. Там ожидается его встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Елисейский дворец.

Как сообщается, Макрон должен встретится с Тихановской завтра - во вторник, 28 сентября.

Напомним, ранее президент Франции назвал происходящее в Беларуси кризисом авторитарной власти и заявил, что Александр Лукашенко должен уйти с поста президента страны. В ответ Лукашенко посоветовал Макрону поменьше смотреть по сторонам и заняться внутренними делами своей страны.

Как сообщалось, сегодня Тихановская призвала Макрона стать посредником в диалоге с Лукашенко и помочь стране выйти из политического кризиса.