Глава Харьковского областной госадминистрации Алексей Кучер опроверг информацию о том, что 29 сентября на Мемориале Славы в Харькове пройдет церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом. По его словам, провести церемонию технически невозможно, так как с телами проводят экспертизы по идентификации.

Об этом губернатор написал в своем Фейсбук.

"Сегодня в сети Интернет и в ряде СМИ появилась ложная информация о том, что завтра в 09:00 на Мемориале Славы состоится прощание с погибшими в авиакатастрофе под Чугуевом курсантами и офицерами. Как вы уже знаете, ведется следствие и пока осуществляются экспертизы ДНК тел погибших, которые продлятся около 2-3 недель. Прощание с 25 курсантами и офицерами пока объективно невозможно", - отметил Кучер.

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Он добавил, что завтра в 09:00 будут провожать в последний путь только одного погибшего - Виталия Вильхового, который выжил в самой катастрофе, но утром 26 сентября скончался в больнице.

Ранее "Страна" рассказывала, как меняют показания о катастрофе под Чугуевом власти, пытаясь выставить виновным пилота самолета.

Мы также публиковали список погибших во время крушения Ан-26.