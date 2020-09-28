В Шевченковском районном суде, где сегодня проходит слушание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, прокурор зачитал материалы дела.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Прокурор заявил, что обвиняемые Антоненко, Кузьменко, Дугарь имели личные мотивы для участия в преступлении - поддержка идей неустановленных личностей для создания дестабилизации ситуации в стране.

При подготовке преступления подозреваемые использовали специальную терминологию во время телефонного разговора, А также Дугарь выполняла роль наблюдателя - изучала распорядок дня Шеремета, в то время, как Кузьменко и Антоненко были исполнителями.

Суд начал поочередно устанавливать личности обвиняемых.

Первым представился Антоненко, ему инкриминируют несколько статей - убийство и хранение взрывных устройств. Свою вину он не признал. Кроме того, не признала свою вину и Юлия Кузьменко. Яна Дугарь, как и два предыдущих обвиняемых имеют ряд президентских наград. Вину свою она не признала, но свидетельствовать не отказалась.

В свою очередь адвокаты просят изменить меру пресечения Антоненко и выпустить его из под стражи.

Напомним, Павла Шеремета убили летом 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали, журналист погиб на месте. А в декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Как сообщалось, в деле об убийстве Шеремета избрали основных и запасных присяжных .