У родственников погибших при крушении самолета АН-26 под Чугуевом отобраны образцы для проведения ДНК-экспертиз. Исследования должны помочь в идентификации останков.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом сообщил журналистам глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер.

"Экспертизы ДНК назначены по всем погибшим, это 25 экспертиз. Образцы отобраны у всех родственников. У нас вчера было отобрано у 15 семей и сегодня - еще у 10. Несколько семей, учитывая эмоциональное состояние, по состоянию на вчера не предоставляли образцы. Сегодня вопрос урегулирован", - сказал Кучер.

Он уточнил, что ДНК-экспертизы будут проводиться в Харькове.

"Нам сообщили, что экспертизы могут быть проведены в сокращенном режиме, до двух недель, до 14 дней", - добавил губернатор.

Ранее "Страна" анализировала все существующие на сегодня версии возможных причин катастрофы под Чугуевом.

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