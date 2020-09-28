Задолженность по выплате заработной платы в Украине к 1 сентября составила 3,421 миллиарда гривен. По данным Госслужбы статистики, в августе долг вырос на 0,6 %. При этом задолженность по выплате зарплаты на экономически активных предприятиях увеличилась на 0,8% - до 2,199 млрд грн.

Об этом в понедельник, 28 сентября, информирует пресс-служба Госстата.

По данным ведомства, сокращение задолженности по зарплате в августе зафиксировано в следующих областях:

Львовской (на 25,5%),

Черновицкой (на 22,6%),

Луганской (на 17,4%),

Тернопольской (на 12,9%),

Закарпатской (на 9,4%),

Житомирской (на 8,7%),

Донецкой (на 4,1%),

Одесской (на 3%), Сумской

(на 2,7%),

Хмельницкой (на 1,1%),

Полтавской (на 1%) областях.

В то же время рост задолженности в августе зафиксирован в:

Ровенской (на 38,5%),

Херсонской (на 19,2%),

Кировоградской (на 18,2%),

Харьковской (на 8,3%),

Черниговской (на 7,8%),

Черкасской (на 4,8%),

Винницкой (на 3,4%),

Днепропетровской (на 3,3%),

Запорожской и Николаевской (на 2,5%) областях

Киеве (на 10,4%).

В Госстате отметили, что в отраслевом разрезе задолженность по выплате заработной платы сократилась в августе в таких сферах:

сфере искусства, спорта и развлечений – на 56% (до 0,916 млн грн),

образовании – на 7,4% (до 18,455 млн грн),

строительстве - на 5% (до 42,499 млн грн),

сфере информации и телекоммуникации - на 5% (и 10,257 млн грн),

сфере государственного управления и обороны, обязательного социального страхования – на 4% (до 5,527 млн грн),

сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 3,7% (до 16,036 млн грн).

Задолженность по выплате заработной платы в августе 2020 выросла:

в сфере временного размещения и организации питания – на 26,4% (до 12,744 млн грн),

в здравоохранении – на 22,5% (до 55,892 млн грн),

в сфере предоставления других видов услуг – на 8,8% (до 0,483 млн грн),

в профессиональной, научной и технической деятельности – на 2,4% (до 261,1 млн грн),

в оптовой и розничной торговле – на 4,5% (до 32,312 млн грн), в сельском хозяйстве – на 4,1% (до 54,003 млн грн).

Ранее мы писали, что апелляционный суд подтвердил, что задолженность по пенсиям не нужно отсуживать.

Также сообщали, что в июле средняя номинальная заработная плата штатных работников по сравнению с июнем, увеличилась на 225 гривен.