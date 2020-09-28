Задолженность по зарплате в Украине продолжает расти. Фото: "Страна"

Задолженность по выплате заработной платы в Украине к 1 сентября составила 3,421 миллиарда гривен. По данным Госслужбы статистики, в августе долг вырос на 0,6 %. При этом задолженность по выплате зарплаты на экономически активных предприятиях увеличилась на 0,8% - до 2,199 млрд грн.

Об этом в понедельник, 28 сентября, информирует пресс-служба Госстата.

По данным ведомства, сокращение задолженности по зарплате в августе зафиксировано в следующих областях:

  • Львовской (на 25,5%),
  • Черновицкой (на 22,6%),
  • Луганской (на 17,4%),
  • Тернопольской (на 12,9%),
  • Закарпатской (на 9,4%),
  • Житомирской (на 8,7%),
  • Донецкой (на 4,1%),
  • Одесской (на 3%), Сумской
  • (на 2,7%),
  • Хмельницкой (на 1,1%),
  • Полтавской (на 1%) областях.

В то же время рост задолженности в августе зафиксирован в:

  • Ровенской (на 38,5%),
  • Херсонской (на 19,2%),
  • Кировоградской (на 18,2%),
  • Харьковской (на 8,3%),
  • Черниговской (на 7,8%),
  • Черкасской (на 4,8%),
  • Винницкой (на 3,4%),
  • Днепропетровской (на 3,3%),
  • Запорожской и Николаевской (на 2,5%) областях
  • Киеве (на 10,4%).

Задолженность по выплате зарплаты в августе вновь выросла. Скриншот: Госстат

В Госстате отметили, что в отраслевом разрезе задолженность по выплате заработной платы сократилась в августе в таких сферах:

  • сфере искусства, спорта и развлечений – на 56% (до 0,916 млн грн),
  • образовании – на 7,4% (до 18,455 млн грн),
  • строительстве - на 5% (до 42,499 млн грн),
  • сфере информации и телекоммуникации - на 5% (и 10,257 млн грн),
  • сфере государственного управления и обороны, обязательного социального страхования – на 4% (до 5,527 млн грн),
  • сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 3,7% (до 16,036 млн грн).

Задолженность по выплате заработной платы в августе 2020 выросла:

  • в сфере временного размещения и организации питания – на 26,4% (до 12,744 млн грн),
  • в здравоохранении – на 22,5% (до 55,892 млн грн),
  • в сфере предоставления других видов услуг – на 8,8% (до 0,483 млн грн),
  • в профессиональной, научной и технической деятельности – на 2,4% (до 261,1 млн грн),
  • в оптовой и розничной торговле – на 4,5% (до 32,312 млн грн), в сельском хозяйстве – на 4,1% (до 54,003 млн грн).

Ранее мы писали, что апелляционный суд подтвердил, что задолженность по пенсиям не нужно отсуживать.

Также сообщали, что в июле средняя номинальная заработная плата штатных работников по сравнению с июнем, увеличилась на 225 гривен.

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