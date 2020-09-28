Сегодня, 28 сентября, был второй день активных боевых действий в Нагорном Карабахе - непризнанной республике, которую Азербайджан считает своей территорией и которую защищает Армения.

Несмотря на призывы мировой общественности прекратить огонь и начать переговоры, массированные обстрелы из стрелковых и тяжелых орудий не прекратились воскресной ночью, а с утра в понедельник возобновились с новой силой.

"Страна" подытоживает, как прошел этот день войны в Нагорном Карабахе.

Потери за 28 сентября

Минобороны Армении сообщает о 58 погибших военных со армянской стороны, двоих погибших мирных жителях, включая 9-летнего ребенка, раненых свыше 200.

Минобороны Азербайджана официально не публикует информацию о своих военных потерях. Однако сообщает о гибели двоих жителей Тертерского района. Также указывается, что азербайджанцы убили 550 армянских военных.

Военные действия - карта и видео

На протяжении всего светового дня в Кабарахе не утихали боевые действия буквально по всей границе Карабаха и Азербайджана. Также азербайджанская сторона активно обстреливает столицу непризнанной республики Степанакерт. Всего под огнем находятся более 50 городов и сел, где проживают люди.

Стратегическую высоту Муров на одноименном хребте, по последним данным Армении, занимают именно они. Хотя еще вчера Азербайджан сообщал, что она под его контролем.

По данным Минобороны Азербайджана, армянская армия понесла потери и вынуждена была отступить на Агдеринском направлении.

В Армении это не подтверждают.

Информационная тактика Баку заключается в первую очередь в публикации видеоматериалов с места боевых действий. А именно, как их военные стреляют и уничтожают армянскую технику. Эти кадры мы публикуем ниже.

Видео: Министерство обороны Азербайджана

Ереван же публикует видео обстрелов азербайджанских позиций. На ролике изображают не единичные выстрелы, а полномасштабная война. Также Армения сегодня заявила, что может использовать российские ракетные комплексы "Искандер".

После 21 часа понедельника армяне заявили, что около города Мартуни сбили самолет ВВС Азербайджана.

В тоже время, глава Карабаха Араик Арутюнян вечером заявил, что Азербайджан стягивает очень крупные силы и нужно готовиться к долгой и масштабной войне с привлечением больших ресурсов.

"Основное направление удара Азербайджана – юг (Джабраил, Физули), северо-восточное направление (Талыш, Егникнер). По одному из направлений вооруженные Азербайджана наступают почти сотней танков. Но мы их подбиваем", - заявил Арутюнян.

Что происходит в самом Карабахе

Населенные пункты в Нагорном Карабахе сегодня выглядели приблизительно так, как города и села Донбасса в 2014 году в период активной фазы войны.

Ниже мы публикуем фото издания "Спутник" из города Мартуни, который был обстрелян азербайджанцами из РСЗО "Град". Именно там погибли женщина и маленькая девочка.

На улицах пусто - люди пытаются прятаться от обстрелов. Все молодые мужчины ушли в армию.

Самое знаменитое фото - маленького карабахского мальчика. Ему далось выжить. У ребенка перебинтованы руки и голова, рядом с ним отец. Этот снимок опубликовало правительство Армении.

Что происходит в Армении

В Армении сегодня на протяжении дня собирались резервисты и добровольцы, которые отправляются на фронт. Они приходить к военкоматам еще с вечера вчерашнего дня. По словам мужчин, не хватает автобусов, чтобы отвезти всех желающих.

Настроение у уезжающих приподнятое - они машут руками из окон. Автобусы с резервистами и добровольцами отправляют в зону боевых действий под аплодисменты армян. Автомобили, которые едут навстречу, им приветственно сигналят.

В Армении развернуто несколько пунктов приема гуманитарной помощи. В основном жители приносят продукты с долгим сроком годности, гигиенические средства, лекарства, питьевую воду и напитки, сигареты. Все это отправляется в Карабах.

Сегодня днем власти Армении заявили, что прорабатывают вариант эвакуации гражданского населения Нагорного Карабаха к себе в страну.

Что происходит в Азербайджане

В Азербайджане заявили, что армянские обстрелы также разрушают инфраструктуру их жителей. СМИ также публикуют фото разрушенных домов граждан.

МВД Азербайджана обратилось к населению из-за комендантского часа и частичного военного положения. На въезд и выезд во многие города и райцентры устанавливаются блокпосты.

Стало известно, что в ряде городов, включая Баку, на улице нельзя находиться с 21:00 до 06:00. Свободно могут перемещаться или те, у кого есть специальный пропуск, или родственники умершего человека - для организации похорон, но нужно предварительно позвонить в экстренные службы.

Политические заявления и перспективы войны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением о том, что урегулирование в Карабахе является "исторической задачей" Баку, а решение данной проблемы должно удовлетворить азербайджанский народ.

Парламент Армении, в свою очередь, единогласно принял заявление о войне в Карабахе. В нем указывается, что вторжение азербайджанских сил стало грубым нарушением принципа мирного разрешения конфликтов. Ереван требует от Баку остановиться и решать вопрос в рамках Минской группы, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция.

Премьер Никол Пашинян уже заявил, что рассматривает возможность признания независимости Карабаха.

В воскресенье первым делом Пашинян позвонил Путину. Президент России призвал к мирному урегулированию. По итогам переговоров уже сегодня Ереван заявил, что не будет обращаться к ОДКБ (читайте - к России) для вызова их военных на подмогу.

К настоящему моменту за мирные переговоры по Карабаху высказалось большинство стран, включая Украину, Россию, США, Германию, Францию, Китай и многие другие (на инфографике ниже). За войну всего два государства - Турция и Афганистан, и оба на стороне Азербайджана.

29 сентября Cовбез ООН проведет во вторник экстренную встречу по ситуации в Нагорном Карабахе.

Сегодня в организации заявили, что не могут независимо подтвердить или опровергнуть данные о вмешательстве Турции в конфликт в Нагорном Карабахе. И призывали к допуску в зону конфликта мониторинговой миссии ОБСЕ.

Тем не менее, несмотря на призывы к переговорам, боевые действия сегодня стали интенсивнее.

А президент Турции Эрдоган делает воинственные заявления, обещая помочь Азербайджану оказать помощь в деле "освобождения Карабаха".

"Пришло время положить конец кризису в регионе, который начался с оккупации Нагорного Карабаха. Как только Армения немедленно покинет территорию, которую она оккупирует, в регион вернутся мир и согласие", - заявил президент Турции.

Эрдоган обвинил Армению в последней эскалации. А Соединенным Штатам, России и Франции поставил в вину ​​в неспособность урегулировать конфликт на переговорах.

"По сути, они сделали все, чтобы не решить проблему. Теперь Азербайджан должен взять дело в свои руки", - заявил Эрдоган.

Выводы

В целом пока не видно преимущества ни одной из сторон. Азербайджанцы не смогли разрушить оборону армян, а армяне не могут их отбросить от своих позиций.

Хотя Азербайджан, судя по данным из разных источников, подтянул к линии фронта достаточно крупные силы и, не исключено, в ближайшее время они могут быть задействованы в боях в полную силу. Это, собственно, и покажет смогут ли азербайджанцы захватить инициативу, либо их наступление выдохнется и бои сведутся к позиционному противостоянию и постепенно сойдут на нет в виду стратегической бессмысленности.

Два важных материала по теме войны в Нагорном Карабахе:

Как 30 лет назад началась война в Карабахе, почему идет сейчас и чем это похоже на Донбасс

Почему резко обострилась ситуация в Нагорном Карабахе и начнется ли большая война