Комитет парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не поддержал законопроект №3686, который предполагает увеличение максимальной суммы денежного перевода без идентификации с 5 тыс. грн до 25 тыс. грн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" в понедельник, 28 сентября.

Данный законопроект поддержали девять членов комитета, столько же воздержалось и еще один проголосовал "против".

"Министерство финансов не поддерживает данный законопроект и просит (…) народных депутатов также его не поддерживать. Во-первых, (…) если у человека есть карта, то он уже автоматом идентифицирован (…). Речь именно о неидентифицированных лицах и (…) о наших обязательствах относительно имплементации норм по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием доходов, полученных преступным путем", – отметил в ходе заседания первый замминистра финансов Денис Улютин.

По его словам, закон о финмониторинге, который предусматривает максимальную сумму платежа без идентификации на уровне 5 тыс. грн, принимался в рамках обязательств Украины при получении макрофинансовой помощи.

"Такое решение точно не будет позитивным для наших отношений как с внешними нашими партнерами, так и в принципе в середине", – полагает первый замминистра финансов.

Согласно позиции авторов законопроекта №3686, 28 апреля 2020 года в силу вступил закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", в соответствии с которым максимальный размер анонимных наличных переводов был уменьшен с 15 тыс. грн до 5 тыс. грн, что создало "значительные неудобства для простых граждан".

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 18 июня.

На минувшей неделе руководство Национального банка Украины (НБУ) провело встречи с членами Европейской бизнес-ассоциации (EБA) и Американской торговой палаты (AmCham), где обсуждался вопрос повышения суммы максимального платежа без идентификации. Правление НБУ отметило, что выступает против повышения соответствующей суммы, указав, что в мире контроль переводов начинается с нуля. Оно напомнило, что речь идет о внесении через терминал максимум 5 тыс. грн без идентификации, отметив, что большие суммы – это еще и неудобно.

Ранее "Страна" писала о том, как в "Приват24" начали вычислять теневые платежи украинцев.