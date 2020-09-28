Эксперты государственного предприятия "Антонов" вошли в состав комиссии, которая занимается расследованием причин и обстоятельств падения самолета Ан-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области 25 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

"Специалисты ГП "Антонов" вошли в состав Государственной комиссии для выяснения причин и обстоятельств катастрофы самолета Ан-26 Воздушных Сил ВС Украины в Харьковской области 25 сентября 2020", - говорится в посте пресс-службы.

Ранее в компании рассказывали, что упавший самолет Ан-26Ш, серийный номер 56-08, бортовой знак 76, был построен 21 октября 1977 года на Киевском авиационном заводе (ныне он входит в состав "Антонова"). Самолет эксплуатировался авиацией Воздушных сил ВСУ и выполнил около 5770 полетов.

Самолет перенес два капитальных ремонта, последний из которых был в 1996 году.

В августе этого года проводились работы по исследованию технического состояния самолета с участием специалистов ГП "Антонов" на базе военной части А4101 в Чугуеве. В результате самолету был установлен срок службы 44 года и 8 месяцев (до 21 июня 2022 г.) И срок службы до очередного капитального ремонта - 26 лет (до 30 июля 2022 г.).

Специалистами ОАО "Мотор Сич" срок службы левого двигателя до очередного капремонта был продлен до 5 июня 2021 года. Календарный срок службы правого двигателя был продлен до 11 октября 2020 года.





Как писала "Страна", сейчас государственная информационная машина и многие причастные к трагедии делают в ней крайним пилота, а не разруху во всех сферах жизни страны.

Мы также сообщали, что после авиакатастрофы под Харьковом в Украине временно запретили использовать самолеты Ан-26.