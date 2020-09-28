29 и 30 сентября Землю окутают магнитные бури. Специалисты, занимающиеся изучением вспышек на Солнце, расходятся в датах, однако большинство сообщений говорят о том, что именно сейчас высока вероятность магнитных бурь. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко, но в то же время успокаивает, что это не продлится долго.

"А пока где-то поблизости Австрии, Венгрии расходится циклон, который завтра прискачет в Украину. Имя у него - Зора, почти Зорро. Карта 1", - говорит синоптик.

По ее словам, 29 сентября на Западе, в Винницкой области, в Одесской области возможны сильные ливни, грозы (карта 2).

"Осадки дотянут, но в меньшей степени, до большинства центральных областей, южной части, кроме Запорожья и Крыма", - говорится в сообщении..

На остальной территории Украины существенных осадков не предвидится. Ветер будет восточный и юго-восточный, порывистый. Температура воздуха в течение дня составит +18 +23 градуса, на юге +24 +28 градусов.

"В Киеве завтра без существенных осадков, еще достаточно тепло, +20 градусов. А вот на Веры, Надежды, Любви и Софии (30 сентября - Ред.) ощутимо похолодает. Так что завтра прискачет и циклон, и магнитные бури - сами понимаете, надо поберечься", - предостерегает синоптик.

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