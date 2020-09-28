Американская компания Илона Маска SpaceX уже не в первый раз приняла решение перенести запуск новой партии из 60 мини-спутников для глобальной сети интернета Starlink. Причиной отмены запуска стали неблагоприятные погодные условия. Предстартовый отсчет остановили за 30 секунд до зажигания.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Так, запуск предполагалось совершить в понедельник, 28 сентября, в 10:22 по времени Восточного побережья США (17:22 кск) со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Как сообщается, он должен был стать тринадцатым выводом на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года.

Отметим, что в настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Ее орбитальная группировка состоит уже из 713 космических аппаратов. Они были выведены на орбиту в ходе 12 запусков ракет Falcon 9, осуществленных с мая прошлого года. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 3 сентября.

Также мы писали, что SpaceX переносила запуск спутников неоднократно. В частности, в июле сообщалось об одном из последних переносов из-за непогоды.

Ранее "Страна" разбиралась, что обещает глобальный проект Space X, который сделает невозможным отключение интернета.