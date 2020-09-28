Во вторник, 29 сентября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской областях значительные дожди; в южных, восточных и центральных областях - порывы ветра 15-20 м/с. В отдельных районах на западе утром возможен туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.



На западе Украины температура воздуха ночью составит +10-12 градусов, днем потеплеет до +16-19.

В северных и центральных областях ночью +10-12 градусов, днем температура воздуха составит +18-21.

На востоке ночью похолодает до +10-12 градусов. Днем - до +19-21.

Теплее всего будет на юге страны, где ночью ожидается +14-16 градусов, а в дневные часы прогреется до +22-24.

Также синоптики предупреждают, что 29 сентября в восточных и юго-восточных областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что 27 сентября в Украине выпал первый снег.

Также мы сообщали, что спасатели объявили оранжевую угрозу на Западной Украине.