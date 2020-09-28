С понедельника, 28 сентября, в более чем 10 городах Франции, включая Париж, вступают в силу новые ограничения из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщают французские СМИ, передает "Интерфакс".

Так, вступает в силу запрет на праздничные и развлекательные мероприятия, в том числе свадебные церемонии, фестивали, студенческие вечеринки.

Барам запрещено работать с 22:00 вечера до 6:00 утра. Спортивные залы и центры, расположенные в помещениях, остаются закрытыми.

В то же время при условии строгих мер безопасности работу продолжают кинотеатры, музеи и театры. Бассейны также остаются открытыми для посещения.

За время пандемии во Франции зарегистрировано около 540 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 31 тыс. человек скончалось.

Напомним, в этом месяце суточный прирост больных коронавирусом во Франции впервые превысил 10 000 человек.

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