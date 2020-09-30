Сегодня - последний день сентября и 14-й лунный день в Рыбах. "Страна" желает своим читателям хорошего настроения и публикует гороскоп для всех двенадцати знаков Зодиака на среду, 30 сентября. В отдельном материале - астрологический прогноз на всю эту неделю.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнов ждет относительно расслабленный день. Сегодня вы можете в спокойном режиме отправиться на работу или по делам, в ваш адрес не будут говорить, что нужно быть расторопнее и оперативнее. Вечер рекомендовано провести в кругу семьи или друзей.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцов могут ждать "боевые действия" на любовном фронте в случае, если вы будете в жесткой форме не соглашаться с мнением партнера и откажетесь принимать во внимание его позицию. Поэтому вам самим решать, какую тактику выбирать. От этого в дальнейшем может многое зависеть.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов наконец наступит спокойный день, когда вы перестанете переживать из-за того, что вас особенно беспокоило в последние дни. Вопрос должен решиться сам собой. Вы зря не спали по ночам. Постарайтесь в дальнейшем не повторять свою ошибку.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков должно улучшиться самочувствие. При этом вопросами здоровья все равно следует продолжать заниматься, а не обращать внимание лишь когда припечет. Берегите себя, пейте витамины, правильно питайтесь и одевайтесь потеплее - погода уже обманчивая.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам свободное время рекомендовано потратить на свои увлечения, которые, возможно, приходилось откладывать из-за повышенной занятости. Вы почувствуете удовлетворение, на душе станет теплее, настроение улучшится. Также не отказывайтесь от неспешной прогулки по осенней улице.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам сегодня следует особенно внимательно прислушиваться к своей интуиции, она не будет вас обманывать в самых важных вещах. При этом в делах, которые касаются финансов, не доверяйте сердцу, а включайте голову, очень внимательно считайте и пересчитывайте.

Весы (24.09 - 23.10)

Весов ожидает напряженный день. Возможное, многое вы не успеете. Однако задумайтесь вечером: а надо ли вам было то, что вы не смогли сделать? Ваш мозг сам расставит приоритеты в порядке важности. И это будет более правильно, чем если бы вы долго рассуждали и взвешивали все "за" и "против".

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня вам может показаться, что ради одного дела на кон нужно поставить все. В действительности же все менее категорично. Для того, чтобы убедиться в этом, посоветуйтесь со своими близкими или коллегами, попросите их быть предельно откровенными и честными.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам придется быть напористыми, будто ваш вопрос - самый значимый в жизни. На самом деле именно так в итоге может и оказаться. День станет определяющим по вопросам работы или бизнеса. Также придется быть "переговорщиком" в семейных спорах, где ваша задача - гасить эмоциональный огонь и соблюдать нейтралитет.

Козерог (22.12 - 20.01)

Будьте бдительными. Не позволяйте себя провоцировать, выставлять дураком и шептаться за вашей спиной. Дайте четко знать, что вы все знаете и отлично понимаете, даже если, возможно, кому-то это покажется несколько грубым. Так вы защите себя и свою репутацию.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев первая часть дня будет в целом размеренной, а после обеда придется попотеть. Сегодня, помимо прочего, рекомендовано заниматься спортом, обновлять гардероб, путешествовать, делать средние и большие покупки. Из этого списка можете выбрать то, что находится у вас на повестке дня.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыб сегодня ждет много общения, разговоров, телефонных звонков. Вам важно проявить терпение, больше слушать, нежели говорить. Не факт, что вашу точку зрения хотят услышать. Скорее, с вами просто хотят поделиться наболевшем. Не воспринимайте это как перекладывание проблем на вас.