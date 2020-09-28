Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о переносе миссии "Стрекоза" по запуску беспилотника на самый большой спутник Сатурна Титан на год. Это решение является результатом пандемии коронавируса, которая сильно ударила по бюджету отдела планетарной науки.

Об этом сообщает Digitaltrends, в понедельник, 28 сентября.

Так, запуск миссии на Титан состоится только в 2027 году, а беспилотник Dragonfly прибудет на борт космического корабля через восемь лет - в 2035 году.

Как сообщает NASA, решение о приостановлении миссии связано с "факторами, которые не касаются команды миссии "Стрекоза", в частности влиянием Сovid-19 на бюджетирование космического сектора".

Когда дрон доберется до Титана - самого большого спутника Сатурна - он станет первым мультироторным транспортным средством, который совершит полет на другой планете. Подобно ему, первый вертолет под названием Ingenuity, достигнет Марса в феврале 2021 года и совершит полет на этой планете.

В NASA добавили, что "Стрекоза" будет лететь в атмосфере, которая в четыре раза плотнее земной, и осуществит перевозку всего научного оборудования в несколько локаций.

Напомним, ранее мы писали, что NASA готовит две экспедиции на Венеру в поисках жизни.

Также сообщали, NASA приступила к сборке новой космической станции "Люси", которая будет исследовать астероиды Юпитера.