В Окружном административном суде Киева открыли производство по делу об обжаловании решения Киевского горсовета относительно исполнения гимна Украины в учреждениях общего среднего образования в начале каждого дня с участием учеников и учителей.

Об этом сообщили в пресс-службе ОАСК.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Киевского городского совета о признании противоправным частично решение №433/9512 от 30.07.2020 года "Об обязательном исполнения Государственного гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности", - говорится в сообщении.

Истец просит отменить п.1.2. решения, которым рекомендовано исполнение гимна Украины в учреждениях общего среднего образования всех типов и форм собственности в начале каждого дня с участием учеников и учителей.

Суд рассмотрит дело по правилам общего искового производства. Подготовительное заседание по делу назначено на 6 ноября 2020 года.

Напомним, 7 сентября Окружной административный суд столицы попросили отменить решение Киевской городской государственной администрации об исполнении гимна Украины в начале каждого учебного дня.

Как сообщалось, более четверти украинцев негативно относятся к идее обязательного исполнения гимна страны в школах.