Миллиардные убытки в ГП НАЭК "Энергоатом" объясняют курсовой разницей. В I полугодии 2020 года общая сумма расходов госпредприятия составила 3,39 млрд грн, в основном за счет ущерба от курсовых разниц.

Об этом ведомство сообщило в ответе на информационный запрос, передает УНН.

Как утверждают в "Энергоатоме", если бы не курсовые разницы, то прибыль ГП в I полугодии этого года составила бы 743 млн грн.

"Увеличение общей суммы расходов ГП НАЭК "Энергоатом" в I полугодии 2020 года в сравнении с I полугодием 2019 года сложилось в основном за счет ущерба от курсовых разниц в сумме 3,39 млрд грн. Если исключить влияние этого фактора на финансовый результат, то прибыль ГП НАЭК "Энергоатом" за I полугодие 2020 года составила бы 743 млн грн.

За I полугодие 2019 года в связи со снижением официального курса НБУ на 30.06.2019 ГП НАЭК "Энергоатом" получило прибыль от курсовых разниц в сумме 1,47 млрд грн, что отражено в составе прочих операционных доходов. Если исключить этот фактор, финансовым результатом компании в I полугодии 2019 года был бы ущерб на сумму 357 млн грн", - считают в НАЭК.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский поручил передать управление "Энергоатомом" Кабмину.

Также мы сообщали, что Минэнерго поручило "Энергоатому" рассмотреть возможность майнинга криптовалюты на атомных станциях.