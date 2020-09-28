На сегодняшнем заседании в Шевченковском районном суде Киева определили состав суда, который будет слушать по существу дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

В частности, сообщается, что, согласно жеребьевке 9 сентября 2020 года, основными присяжными в данном уголовном производстве определены Григорий Фирсов, Наталия Глоба и Юрий Михайленко. Запасными присяжными выбрали Юрия Федоренко и Людмилу Яковенко. Председательсвующая судья на заседании - Голуб Оксана, также в нем принимает участие судья Марина Антонюк.

Адвокаты подозреваемых ходатайствовали об отводе присяжного Юрия Михайленко, но суд отказал и оставил его в деле.

Напомним, журналиста Павла Шеремета убили летом 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали, в результате чего журналист погиб на месте.

А в декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

Ранее мы подробно писали, кто станет присяжными с суде по данному делу. Изначально система отобрала 7 кандидатов в присяжные, однако одна из них, Анна Чупина, объявила самоотвод. Отвод еще одной кандидатке, Инне Крамаренко, заявили прокурор.