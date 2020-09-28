Украинские дипломаты не рекомендуют гражданам Украины посещать Азербайджан из-за обострившейся ситуации в Нагорном Карабахе. А тех, кто уже находится в стране, просят быть максимально бдительными и осторожными.

Об этом сообщается на сайте Посольства Украины в Азербайджане.

"В связи с обострением ситуации безопасности на линии соприкосновения между вооруженными силами Азербайджана и Армении, Посольство Украины призывает своих граждан воздержаться от поездок в регионы, которые находятся в непосредственной близости к зоне боевых действий", - говорится в сообщении.

Украинцам, которые планируют посетить Азербайджан или уже находятся там, рекомендуется внимательно отслеживать ситуацию с безопасностью на территории страны во избежание опасных случаев.

Напомним, в Нагорном Карабахе в воскресенье, 27 сентября, начались военные действия после прямого столкновения вооруженных сил Армении и Азербайджана. "Страна" подробно разбирались, почему там резко обострилась ситуация и начнется ли большая война.

Также мы писали, что украинцам также рекомендуют воздержаться от поездок в Армению.