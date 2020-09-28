Украинцам не рекомендуют ездить в Азербайджан
Украинские дипломаты не рекомендуют гражданам Украины посещать Азербайджан из-за обострившейся ситуации в Нагорном Карабахе. А тех, кто уже находится в стране, просят быть максимально бдительными и осторожными.
Об этом сообщается на сайте Посольства Украины в Азербайджане.
"В связи с обострением ситуации безопасности на линии соприкосновения между вооруженными силами Азербайджана и Армении, Посольство Украины призывает своих граждан воздержаться от поездок в регионы, которые находятся в непосредственной близости к зоне боевых действий", - говорится в сообщении.
Украинцам, которые планируют посетить Азербайджан или уже находятся там, рекомендуется внимательно отслеживать ситуацию с безопасностью на территории страны во избежание опасных случаев.
Напомним, в Нагорном Карабахе в воскресенье, 27 сентября, начались военные действия после прямого столкновения вооруженных сил Армении и Азербайджана. "Страна" подробно разбирались, почему там резко обострилась ситуация и начнется ли большая война.
Также мы писали, что украинцам также рекомендуют воздержаться от поездок в Армению.