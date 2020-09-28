В Тернопольской области, в поселке Гусятин, 59-летний мужчина пытался совершить акт самосожжения в центре занятости после разговора о пенсии.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, в понедельник, 28 сентября.

"Около 11:45 пришел к служащим с просьбой начислить пенсию. Однако ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа работы. Этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег", - говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, мужчину 1961 года рождения, тушили очевидцы. Им удалось сбить пламя, при этом он получил около 50% ожогов тела и был доставлен в больницу.

Ранее мы писали, что подобный инцидент произошел во Львовской области. Однако тогда 57-летний мужчина поджег себя после ссоры с супругой. От полученных травм он умер.

Также сообщали, как в больнице под Сумами умерла пенсионерка, которая подожгла себя заживо.