Херсонская область может стать успешным проектом по легализации игорного бизнеса, а также привлечению инвестиций и созданию рабочих мест.

Такое мнение высказал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, передают "Украинские новости".

"В прошлом году, в октябре, по моей инициативе в Херсоне состоялся первый украинский форум игорного бизнеса. Мы привлекли к участию в нем представителей из Грузии, где игорный бизнес работает. Именно опыт этой страны и вдохновил нас на то, что Херсонщина может стать успешным проектом легализации игорного бизнеса, привлечения инвестиций и создания рабочих мест", - сказал он.

Кроме того, Гусев рассказал, что уже обсуждал с народными депутатами вопрос создания региональной игорной зоны в Харьковской области, а премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение рассмотреть это предложение на предмет соответствия действующего законодательства.

Напомним, большинство украинцев не поддерживают идею легализации азартных игр. Против интернет-казино выступают 75% жителей страны, а против игровых залов в пятизвездочных отелях - 64%.

Также "Страна" рассказывала, что 11 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса №2285-д, который был принят во втором чтении Верховной Радой 14 июля.