В юго-западной части Финляндии зафиксировали всплеск радиоактивного фона.

Об этом сообщает издание "Yle".

Как отмечается, инцидент произошел минувшую пятницу в районе общин Хоутскари и Парайнен на островах в Архипелагового моря.

По данным стации мониторинга Управления радиационной и ядерной безопасности (STUK), было зафиксировано превышение уровня радиационного излучения над Западной Финляндией.

"В регионе прошли довольно сильные дожди, и в воздухе присутствую природные радиоактивные вещества. Речь идет о продуктах разложения газообразного радона из почвы", — заявили в STUK.

В то же время сообщается, что данное превышение не представляет опасности для жизни и здоровья людей. Специалисты организации сообщают 0,15 микрозиверта в час, при опасном значении в 0,27 микрозиверта.

Напомним, ранее часть России и Скандинавии накрыло радиоактивное пятно, но его источник неизвестен.

Также мы писали, что из Чернобыля пытались вынести 300 кг лесных ягод и 20 кг радиоактивных грибов.