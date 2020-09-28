В Финляндии зафиксировали повышение радиоактивного фона
В юго-западной части Финляндии зафиксировали всплеск радиоактивного фона.
Об этом сообщает издание "Yle".
Как отмечается, инцидент произошел минувшую пятницу в районе общин Хоутскари и Парайнен на островах в Архипелагового моря.
По данным стации мониторинга Управления радиационной и ядерной безопасности (STUK), было зафиксировано превышение уровня радиационного излучения над Западной Финляндией.
"В регионе прошли довольно сильные дожди, и в воздухе присутствую природные радиоактивные вещества. Речь идет о продуктах разложения газообразного радона из почвы", — заявили в STUK.
В то же время сообщается, что данное превышение не представляет опасности для жизни и здоровья людей. Специалисты организации сообщают 0,15 микрозиверта в час, при опасном значении в 0,27 микрозиверта.
Напомним, ранее часть России и Скандинавии накрыло радиоактивное пятно, но его источник неизвестен.
Также мы писали, что из Чернобыля пытались вынести 300 кг лесных ягод и 20 кг радиоактивных грибов.