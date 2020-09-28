Во вторник, 29 сентября, Национальный банк Украины введет в обращение памятную монету номиналом 5 гривен, посвященную городу Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, в понедельник, 28 сентября.

"Памятная монета "Славный город Запорожье" вводится в обращение с 29 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Тираж монеты составляет 35 тыс. штук, она изготовлена из металла нейзильбер. На монете, в частности изображены сооружения острова Хортица, церковь Святого Николая и абрис казацкого профиля.

Напомним, в конце апреля Нацбанк показал новую монету в 10 гривен. После из введение в оборот регулятор постепенно уберет из обращения банкноты в 10 грн.

Также мы писали, что НБУ выпустил монеты в 5 гривен, посвященные Свято-Михайловскому монастырю.