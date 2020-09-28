Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой стать посредником в диалоге с режимом Александра Лукашенко и помочь стране выйти из политического кризиса.

Об этом сообщает France 24.

С таким предложением она выступила накануне официального визита в Вильнюс французского лидера.

"Сейчас пришло время, когда Беларусь нуждается в помощи в организации диалога", - заявила Тихановская.

Ее просьба прозвучала накануне официального двухдневного визита в столицу Литвы, Вильнюс, где сейчас находится Светлана Тихановская. Оппозиционерка выразила желание встретиться с Макроном. Однако по данным Елисейского дворца, такая встреча программой официального визита Макрона не предусмотрена, но в то же время она не исключается.

Также Тихановская заявила, что посредником в диалоге между белорусской оппозицией и режимом Лукашенко может стать и президент РФ Владимир Путин. Кроме того, оппозиционерка поддержала введение международных санкций не только против отдельных белорусских чиновников, причастных к насилию, нарушению прав человека и фальсификации выборов, но и санкций экономических - против бизнеса, который финансирует режим Лукашенко.

Ранее "Страна" писала о том, что президент Беларуси Лукашенко ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону на заявления о ситуации в Беларуси и назвал его незрелым, который должен был уйти в отставку два года назад.

Также мы сообщали, что в Кремле отреагировали на непризнание Лукашенко легитимным президентом.