После обеда с салатом "Дружба" и колбасками в Коломые госпитализировали 59 человек
Количество пострадавших после обеда в столовой Коломыи на Ивано-Франковщине возросло на 70 человек. Общее число пострадавших достигло 194 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
"194 человека пострадали в результате вспышки ОКИ на Ивано-Франковщине. В стационарном лечении нуждались 59 человек. Все пострадавшие - взрослые. Число пострадавших с 26.09 выросло на 70 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после массового отравления было проведено эпидемиологическое расследование, которое установило, что все пострадавшие ели салат "Дружба", бульон куриный с лапшой, гречка, колбаски в соусе, а также хлеб и чай.
Сейчас в Госпотребслужбе проводят проверку поставщиков пищи и производителей продуктов питания.
Напомним, об отравлении стало известно в пятницу, 25 сентября. Тогда сообщалось, что пострадали 101 человек. Госпитализированы были 44 пациента.
Ранее мы писали, что под Львовом 13 человек госпитализировали из-за отравления на свадьбе.