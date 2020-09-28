Количество пострадавших после обеда в столовой Коломыи на Ивано-Франковщине возросло на 70 человек. Общее число пострадавших достигло 194 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"194 человека пострадали в результате вспышки ОКИ на Ивано-Франковщине. В стационарном лечении нуждались 59 человек. Все пострадавшие - взрослые. Число пострадавших с 26.09 выросло на 70 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после массового отравления было проведено эпидемиологическое расследование, которое установило, что все пострадавшие ели салат "Дружба", бульон куриный с лапшой, гречка, колбаски в соусе, а также хлеб и чай.

Сейчас в Госпотребслужбе проводят проверку поставщиков пищи и производителей продуктов питания.

Напомним, об отравлении стало известно в пятницу, 25 сентября. Тогда сообщалось, что пострадали 101 человек. Госпитализированы были 44 пациента.

Ранее мы писали, что под Львовом 13 человек госпитализировали из-за отравления на свадьбе.