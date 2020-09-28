Посольство Украины рекомендовало воздержаться от поездок в Армению
Посольство Украины в Армении рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в республику из-за обострения военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Об этом сообщает пресс-служба посольства в понедельник.
Кроме того, украинцев, которые уже находятся в стране, призвали быть бдительным и осторожными.
"Не посещать участки, приближенные к армяно-азербайджанской границе и "Нагорному Карабаху". Не посещайте Нагорный Карабах!"- говорится в сообщении.
В посольстве Украины будут продолжать следить за ситуацией по вопросам безопасности и предоставлять дополнительную информацию.
Напомним, в Нагорном Карабахе в воскресенье, 27 сентября, начались военные действия после прямого столкновения вооруженных сил Армении и Азербайджана. "Страна" подробно разбирались, почему там резко обострилась ситуация и начнется ли большая война.
Также мы писали, что Армения готовится к долгосрочной войне в Нагорном Карабахе.