Посольство Украины в Армении рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в республику из-за обострения военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщает пресс-служба посольства в понедельник.

Кроме того, украинцев, которые уже находятся в стране, призвали быть бдительным и осторожными.

"Не посещать участки, приближенные к армяно-азербайджанской границе и "Нагорному Карабаху". Не посещайте Нагорный Карабах!"- говорится в сообщении.

В посольстве Украины будут продолжать следить за ситуацией по вопросам безопасности и предоставлять дополнительную информацию.

Напомним, в Нагорном Карабахе в воскресенье, 27 сентября, начались военные действия после прямого столкновения вооруженных сил Армении и Азербайджана. "Страна" подробно разбирались, почему там резко обострилась ситуация и начнется ли большая война.

Также мы писали, что Армения готовится к долгосрочной войне в Нагорном Карабахе.