В понедельник, 28 сентября, парламент Армении принял заявление, из-за обостренной ситуации в Нагорном Карабахе, осудив Азербайджан и Турцию.

Об этом пишет Sputnik Армения.

"Международное сообщество обязано предпринять действенные шаги для сдерживания не только агрессии Азербайджана, но и стремления Турции вмешаться в карабахский конфликт, что приведет к дестабилизации в регионе, создаст непосредственную угрозу международному миру и безопасности", - говорится в заявлении.

В Ереване призывают мировое сообщество дать политико-правовую оценку "авантюре Азербайджана при открытой поддержке Турции". И отмечают, что военные действия против детей, стариков и женщин запрещены всеми нормами международного права, поэтому международное сообщество обязано сдержать не только агрессию Азербайджана, но и постоянные поползновения его союзника - Турции. Попытки Анкары вмешаться в карабахский конфликт приведут к крайней дестабилизации в регионе и станут угрозой для мира и безопасности.



"Национальное собрание подтверждает, что армянская сторона сохраняет верность мирному урегулированию конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, одновременно, оставаясь гарантом безопасности Республики Арцах (название Карабаха - ред.), без колебаний примет все необходимые меры для защиты безопасности и свободного волеизъявления арцахских армян", - говорится в документе.

Как сообщается, заявление составили все три фракции парламента, его подписали спикер Арарат Мирзоян, главы фракций "Мой шаг" и "Просвещенная Армения" Лилит Макунц и Эдмон Марукян, секретарь фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. "Страна" писала о том, как 30 лет назад началась война в Карабахе, почему идет сейчас и чем это похоже на Донбасс.

Также мы сообщали, что Армения обвинила Азербайджан в применении огнеметной системы в Нагорном Карабахе.

Между тем, в Минобороны Армении не исключили, что в ходе боевых действий применят ракетные комплексы "Искандер" в Нагорном Карабахе.