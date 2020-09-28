В Нидерландах суд отложил до ноября судебные слушания по делу о крушении малазийского Боинга МН17 на Донбассе в июле 2014 года.

Об этом сообщил представительствующий судья Хендрик Стейнхаус, передает "УНН".

"Мы действительно приостановим рассмотрение дела, и это относится ко всем четырем обвиняемым, и это приостановление будет до 10:00 вторника, 3 ноября 2020 года", - сказал он.

Согласно данным суда, во время третьего блока слушаний 3С (2-13 ноября этого года) защита представит свои запросы о расследовании.

Также в суде подчеркнули, что уголовный процесс по делу об МН17 на данный момент находится на стадии досудебного рассмотрения. Слушания "по существу" начнутся в 2021 году.

Напомним, сегодня же в суде заявили о том, что возобновляют слушания по делу о сбитом малазийском боинге на Донбассе. В ходе заседания был заслушан адвокат обвиняемого россиянина Олега Пулатова.

Также "Страна" рассказывала, что сам подозреваемый во время общения с защитой не признал своей вины. По словам Пулатова, он не имеет отношения к транспортировке ЗРК "Бук", из которого, как считает прокуратура Нидерландов, сбили самолет.