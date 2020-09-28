Донецкий национальный технический университет, который в 2014 году переехал из Донецка в Покровск, с 28 сентября закрывается на карантин из-за коронавируса.

Об этом говорится в заявлении ДонНТУ, размещенном на сайте вуза.

Так, в связи с обнаружением коронавируса у одного студента и двоих сотрудников университета вуз закрывают на карантин с 28 сентября до 11 октября. На этот период отменяются все аудиторные занятия.

Сообщается, что обучение во время карантина будет проходить дистанционно. В университете не будут проводиться запланированные массовые мероприятия.

"Научно-педагогические работники университета на период введения карантина продолжают работу, предусмотренную планами работы кафедр, обеспечивающих консультирование и проведение занятий с соискателями высшего образования с использованием средств дистанционного обучения", - сообщают в вузе.

Кроме того, в указанный период ограничен вход в помещения университета и общежитие. Проводится усиленная дезинфекция.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве из-за коронавируса на дистанционку перевели 326 классов, 5 школ закрыли на карантин.

Также мы писали, что по состоянию на утро 28 сентября количество зараженных коронавирусом в Украине выросло на 2 671 человека.