Курьезный случай произошел на местных выборах в Румынии, где жители румынского города Девеселу повторно переизбрали на должность своего мэра, несмотря на то, что за 10 дней до голосования он скончался от коронавируса.

Об этом сообщает румынское "Радио Свобода".

57-летний Ион Алиман претендовал уже на третий свой срок как мэр Девеселу от партии социал-демократов (PSD). В начале сентября он заразился коронавирусом, а 17 сентября умер в больнице Бухареста.

У Алимана были два соперника на выборах, но местные жители все равно поддержали умершего мэра - за него отдали 1020 голосов из 1600.

После такой убедительной победы избиратели посетили его могилу, чтобы поздравить мэра и почтить его память.

Теперь выборы городского головы будут проводить повторно, пока обязанности городского головы будет исполнять заместитель мэра.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Слуге народа" хотят проводить параллельный подсчет голосов на местных выборах в облцентрах.

Также мы сообщали, что Трамп назвал одно условие, при котором признает победу Байдена на выборах.