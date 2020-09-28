В понедельник, 28 сентября, в Киеве проходит заседание суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Во время слушания подозреваемые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь отказались признавать вину.

На заседании определили состав суда. Согласно жеребьевке 9 сентября 2020 года, основными присяжными стали Григорий Фирсов, Наталия Глоба и Юрий Михайленко. Запасными присяжными выбрали Юрия Федоренко и Людмилу Яковенко.

Председательствующая судья на заседании - Голуб Оксана, также в нем принимает участие судья Марина Антонюк.

Подозреваемый Андрей Антоненко находился в стеклянном боксе. Сегодня, как и на прошлое заседание, он прибыл в костюме.

Андрей Антоненко. Фото: Страна

Присутствовали подозреваемые Яна Дугарь и Юлия Кузьменко.

Яна Дугарь и Юлия Кузьменко Фото: Страна

Основная группа поддержки обвиняемых сегодня собралась под стенами суда, в самом зале присутствовала лишь Оксана Корчинская с еще двумя-тремя поддерживающими.

На суде по делу Шеремета. Фото: Страна

Прокурор зачитал материалы дела. Он заявил, что у Антоненко, Кузьменко и Дугарь были личные мотивы участия в преступлении - поддержка идей неустановленных личностей для создания дестабилизации ситуации в стране.

По данным обвинения, во время подготовки преступления подозреваемые использовали специальную терминологию во время телефонного разговора, А также Дугарь выполняла роль наблюдателя - изучала распорядок дня Шеремета, в то время, как Кузьменко и Антоненко были исполнителями.

Андрею Антоненко инкриминируют несколько статей - убийство и хранение взрывных устройств. Свою вину он не признал.

Кузьменко сказала, что ей не понятен мотив, указанный в обвинительном акте. Она заявила, что не признает своей вины в причастности к убийству Шеремета.

Яна Дугарь, также вину свою не признает, свидетельствовать не отказывается.

После этого суд перешел к рассмотрению ходатайства защиты Антоненко об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что журналист Павел Шеремет погиб в 2016 году, после того, как в центре Киева, взорвалась машина, в которой он находился.

В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.