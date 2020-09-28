В понедельник, 28 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в персональном составе Национального совета по вопросам антикоррупционной политики.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, согласно документу, в персональный состав будет введен первый заместитель руководителя САП Максим Грищук, а также заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров.

Вместе с тем, из состава Нацсовета вывели бывшего главу САП Назара Холодницкого и бывшего и.о. главы Гостаможни Игоря Муратова.

Напомним, Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики был создан 14 октября 2014 года указом Петра Порошенко. Он является консультативно-совещательным органом при президенте, который готовит предложения по антикоррупционной стратегии.

Также "Страна" писала, что центр противодействия коррупции исключил из совета его бывшего председателя Виталия Шабунина, а сам Зеленский 1 июня решил сам возглавить Нацсовет.