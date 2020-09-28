Посол Армении заявил, что в Ереване готовы обратиться к России за военной помощью
Армения, после обострения ситуации в Нагорном Карабахе, может обратиться к России с просьбой о дополнительной военной помощи, однако такой необходимости сейчас нет.
Об этом заявил посол республики в Москве Вардан Тоганян в эфире радиостанции "Говорит Москва", пишет TACC.
По его словам, военно-техническое сотрудничество Москвы и Еревана сегодня очень плотно развивается. "Мы считаем, что в случае необходимости мы будем обращаться к России (за дополнительной военной помощью - Ред.), - сказал дипломат.
"На сегодняшний день мы не считаем, что необходимы дополнительные военные или иные контингенты. Но продолжаем считать, что Россия имеет действительно большую роль на Кавказе и политические методы для того, чтобы остановить кровопролитие", - добавил он.
Напомним, в Нагорном Карабахе вчера, 27 сентября, начались военные действия после прямого столкновения вооруженных сил Армении и Азербайджана. Мы подробно разбирались, почему там резко обострилась ситуация и начнется ли большая война.
Сегодня мы сообщали, что Армения обвинила Азербайджан в применении огнеметной системы в Нагорном Карабахе. После чего угрожала применить ракетные комплексы "Искандер".
Также писали, что Армения готовится к долгосрочной войне в Нагорном Карабахе.