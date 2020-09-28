Армения, после обострения ситуации в Нагорном Карабахе, может обратиться к России с просьбой о дополнительной военной помощи, однако такой необходимости сейчас нет.

Об этом заявил посол республики в Москве Вардан Тоганян в эфире радиостанции "Говорит Москва", пишет TACC.

По его словам, военно-техническое сотрудничество Москвы и Еревана сегодня очень плотно развивается. "Мы считаем, что в случае необходимости мы будем обращаться к России (за дополнительной военной помощью - Ред.), - сказал дипломат.

"На сегодняшний день мы не считаем, что необходимы дополнительные военные или иные контингенты. Но продолжаем считать, что Россия имеет действительно большую роль на Кавказе и политические методы для того, чтобы остановить кровопролитие", - добавил он.

Напомним, в Нагорном Карабахе вчера, 27 сентября, начались военные действия после прямого столкновения вооруженных сил Армении и Азербайджана. Мы подробно разбирались, почему там резко обострилась ситуация и начнется ли большая война.

Сегодня мы сообщали, что Армения обвинила Азербайджан в применении огнеметной системы в Нагорном Карабахе. После чего угрожала применить ракетные комплексы "Искандер".

Также писали, что Армения готовится к долгосрочной войне в Нагорном Карабахе.