В Украине в ближайшие дни ожидается дождливая погода, в западных регионах возможны грозы. Тепло и солнечно в большинстве областях станет только на выходных.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, во вторник, 29 сентября, в большинстве западных, южных и центральных регионах страны ожидаются грозовые дожди. Солнечно будет только в северных и восточных регионах. Днем температура воздуха будет держаться на уровне +16...+24 градусов, ночью - +10...+16 градусов.

Уже в среду, 30 сентября, дожди накроют страну полностью. Местами ожидаются мощные ливни. Столбики термометров опустятся до отметок +12...+19 градусов днем и +9...+14 ночью.

В четверг, 1 октября, осадки также ожидаются во всех областях. Однако дожди будут слабее. Температура воздуха будет держаться в пределах +12...+20 градусов днем и +8...+13 ночью.

В пятницу, 2 октября, дождливая и пасмурная погода продолжится. Самые сильные осадки ожидаются на западе и юге страны. Температура воздуха поднимется, но незначительно: днем местами воздух прогреется до +21 градуса. Ночью - до +16.

Солнечная погода и тепло вернутся в большинство областей к субботе, 3 октября. Так, небольшие дожди затронут только Харьков, Сумы, Львов, Ужгород и Ивано-Франковск. Днем ожидается +17...+22 градуса, ночью - +8...+16 градусов.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, в Киеве после ливня затопило станцию метро.

Также мы писали о том, что недвно ГСЧС предупредила об угрозе схода селевых потоков на западе страны из-за сильных дождей.