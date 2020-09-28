Бывший заключенный в России Владимир Балух, которого в начале сентября избили в столичном Гидропарке, по-прежнему находится в больнице. Его состояние стабильное, но он все еще не в полном сознании.

Об этом в Facebook 28 сентября сообщила нардеп Ирина Геращенко.

"Уже третью неделю наш Володя Балух находится в больнице после преступного нападения. Новости от лечащих врачей: "Пациент стабильный, без ухудшений. Полного сознания еще нет. Начинаем постепенно тренировать к самостоятельному дыханию", - написала Геращенко.

Напомним, Балух был избит в столичном Гидропарке в ночь с 7 на 8 сентября. У него украли телефон и банковскую карту. Сам Балух получил тяжелую черепно-мозговую травму, врачи ввели его в медикаментозную кому.

Позже правоохранители задержали подозреваемого в нападении. Мужчина заявил, что конфликт между ним и Балухом возник на бытовой почве. Его арестовали без права внесения залога.