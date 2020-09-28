С 28 сентября в Москве и области впервые с лета ужесточили карантинные меры. Власти ввели самоизоляцию для граждан в возрасте 65+ и с хроническими заболеваниями.

Пока мера носит рекомендательный характер (то есть штрафовать за выход на улицу не будут).

Московские компании получили рекомендации перевести как можно больше сотрудников на удаленку. Часть компаний сделали это уже с сегодняшнего дня, часть - с 1 октября или с будущего понедельника, 5 октября.

Ношение масок и перчаток в общественных местах в Москве и области пока носит рекомендательный характер. Но с сегодняшнего дня власти ужесточили контроль. В результате если ещё вчера, например, в маршрутки пускали без масок, то сегодня уже нет.

Ещё две меры, направленные на сохранение стабильной эпидситуации, были введены ранее. Во-первых, в Москве заранее включили отопление.

Во-вторых, власти очень настоятельно рекомендуют всем прививаться от сезонного гриппа. На прививки отменена предварительная онлайн-запись, она осуществляется в порядке живой очереди. Власти транслируют просьбу сходить на прививку через мегафоны в транспорте и общественных местах.

По последним данным, в Москве от гриппа уже привились 1,5 миллиона человек (при официальном населении 12,6 млн) и 900 тысяч человек в области (при населении 7,7 млн человек).

Напомним, ранее подробно разбирались в том, почему Зе объявил о второй волне коронавируса и грозит ли Украине тотальный карантин.