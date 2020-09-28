В понедельник, 28 сентября, главный редактор Telegram-канала NEXTA Live, освещающего и координирующего протесты в Беларуси, Роман Протасевич заявил, что вчера покинул проект NEXTA и больше не имеет к нему никакого отношения.

Об этом он написал в своем Twitter.

"С воскресенья (27 сентября) я больше не имею никакого отношения к проекту NEXTA. Решение об уходе было принято мной и не является спонтанным. С экранов ваших девайсов я ухожу ненадолго", - поделился Протасевич.

Напомним, протесты в Беларуси начались сразу после победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Главным поставщиком новостей с улиц Минска и других городов Беларуси стал канал Nexta Live.

В середине августа на основателя Telegram каналов NEXTA и NEXTA Live завели уголовное дело. Ему инкриминируют организацию массовых беспорядков. По статье, которую ведут белорусские следователи, грозит до 15 лет лишения свободы.

Также мы писали, что YouTube-блогер и журналист Юрий Дудь взял интервью у Степана Путилы, создателя этого Telegram-канала.

После чего "Страна" подробно разбиралась, о чем говорили Дудь и Притула.