Телескоп Hubbe сделал снимок спиральной галактики NGC 5643, расположенной в созвездии Волка. Недавно там взорвалась сверхновая звезда.

Об этом говорится на сайте обсерватории.

Так, галактика NGC 5643 находится в приблизительно 60 миллионов световых лет от Земли. Сам факт взрыва сверхновой звезды на снимке не указан.

Известно, что взрыв вызвала двойная звезда, один из компаньонов которой – белый карлик, который "похищал" массу у своей звезды-спутника. В результате этого, система стала неустойчивой.

Из-за взрыва произошло выделение значительного количества энергии, что привело к "зажиганию" части галактики.

Галактику NGC 5643 открыл британский астроном Джон Гершель в далеком 1834 году.

Hubble показал галактику после взрыва сверхновой звезды. Фото: spacetelescope.org

До этого мы рассказывали, что телескоп Hubble сделал зрелищное фото, которое раскрывает новые детали космического взрыва, происходящего за 7500 световых лет от Земли в двойной звездной системе под названием Эта Киля.

Ранее "Страна" информировала, что состоялось полное солнечное затмение, его можно было увидеть в в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.