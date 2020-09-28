Hubble показал галактику в созвездии Волка после взрыва сверхновой. Фото
Телескоп Hubbe сделал снимок спиральной галактики NGC 5643, расположенной в созвездии Волка. Недавно там взорвалась сверхновая звезда.
Об этом говорится на сайте обсерватории.
Так, галактика NGC 5643 находится в приблизительно 60 миллионов световых лет от Земли. Сам факт взрыва сверхновой звезды на снимке не указан.
Известно, что взрыв вызвала двойная звезда, один из компаньонов которой – белый карлик, который "похищал" массу у своей звезды-спутника. В результате этого, система стала неустойчивой.
Из-за взрыва произошло выделение значительного количества энергии, что привело к "зажиганию" части галактики.
Галактику NGC 5643 открыл британский астроном Джон Гершель в далеком 1834 году.
Hubble показал галактику после взрыва сверхновой звезды. Фото: spacetelescope.org
До этого мы рассказывали, что телескоп Hubble сделал зрелищное фото, которое раскрывает новые детали космического взрыва, происходящего за 7500 световых лет от Земли в двойной звездной системе под названием Эта Киля.
Ранее "Страна" информировала, что состоялось полное солнечное затмение, его можно было увидеть в в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.