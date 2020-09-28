В понедельник, 28 сентября, в Шевченковском районном суде в 15.00 ожидается судебное слушание в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На данном этапе уже произошёл процесс отбора присяжных для рассмотрения дела, всего должно было отобрано пять присяжных из которых сегодня выберут троих основных.

Под стенами суда уже выстроились несколько десятков правоохранителей для обеспечения правопорядка, также поединично собирается группа поддержки подозреваемых в убийстве.

В камеру доставили Андрея Антоненко. Он сегодня также, как и в прошлый раз в деловом костюме



Яна Дугарь и Юлия Кузьменко судя по всему в хорошем расположении духа - улыбаются.

Основная группа поддержки обвиняемых под стенами суда, в самом зале присутствует лишь Оксана Корчинская с еще двумя-тремя поддерживающими

Напомним, Павла Шеремета убили летом 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали, журналист погиб на месте. А в декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

В августе 2020 года подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко оставили под стражей до 23 октября.

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