Приговор признанному виновным в смертельном ДТП артисту Михаилу Ефремову может быть отменен, а дело могут направить на новое рассмотрение. Такой поворот возможен после того, как гражданская жена погибшего в аварии с Ефремовым курьера Сергея Захарова, Ирина Стерхова, решила восстановить свои права в этом уголовном деле.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда.

Суд не рассмотрел повторное ходатайство о признании гражданской жены Захарова Ирины Стерховой потерпевшей, это является нарушением и влияет на "законность и обоснованность приговора", передает слова защитника Стерховой пресс-секретарь суда. В связи с этим ее представитель "просит отменить приговор суда и направить дело на новое рассмотрение".

Напомним, что потерпевшими по делу о ДТП с участием Ефремова признаны четыре человека: первая супруга Захарова, два сына (от первого и от второго брака) и брат погибшего. Права гражданской супруги, с которой у Захарова есть общий сын, были судом проигнорированы. Во время рассмотрения дела Стерхова подавала жалобы, но это не помогло.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в Москве. Автомобиль актера вылетел на встречку и протаранил фургон Lada, водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Пресненский суд признал актера виновным и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Также Ефремов должен выплатить компенсацию старшему сыну Захарова в размере 800 тысяч рублей.