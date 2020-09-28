Министерство обороны Украины запретило использование самолетов Ан-26 до завершения расследования авиакатастрофы, которая произошла 25 сентября в районе Чугуева.

Об этом со ссылкой на министра обороны Андрея Тарана сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, министр 28 сентября проинформировал Владимира Зеленского, что по его приказу в Украине временно запрещено использование самолетов Ан-26.

Кроме того, по данным Андрея Тарана, сейчас продолжается расшифровка бортовых самописцев потерпевшего катастрофу самолета. В Государственное бюро расследований направлены пленки с записями голосов экипажа.

Напомним, вечером в пятницу, 25 августа, в Харьковской области, в районе Чугуева упал самолет Ан-26. В результате катастрофы погибли 26 человек - члены экипажа и курсанты Харьковского национального университета воздушных сил.

Мы писали о том, что Зеленский распорядился ускорить выплаты семьям курсантов, погибших при крушении Ан-26.